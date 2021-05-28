Miço ne demek? Miço anlamı ne?
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Miço ne demek? Miço anlamı ne?

Miço ne demek? Miço anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Miço, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Miço ne demek? Miço anlamı ne? İşte, Miço kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Miço kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Miço anlamı ne? Miço ne demek?

MİÇO NE DEMEK?

Miço:

(mi'ço), İtalyanca mozzo

1. isim, denizcilik Gemilerde çalışan küçük yaştaki tayfa yamağı, muço.

2. isim Meyhaneci çırağı.

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