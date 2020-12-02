Mick Schumacher kimdir? Mick Schumacher nereli? Mick Schumacher kimin oğlu?
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Mick Schumacher kimdir? Mick Schumacher nereli? Mick Schumacher kimin oğlu?

02.12.2020 13:16 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:20
Mick Schumacher kimdir? Mick Schumacher nereli? Mick Schumacher kimin oğlu?

Efsanesi Formula 1 ustası Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Pistlere oldukça iddalı bir giriş yaptı. Genç Formula 1'cinin ise kim olduğu ve yaşı en çok merak edilen konular arasında. Peki, Mick Schumacher kimdir? Mick Schumacher nereli? Mick Schumacher kimin oğlu?

Çıktığı yarışlarda babasından geri kalmayan ve oldukça ses getiren hızlara çıkıp ciddi dönüşler yapan Mick Schumacher kimdir? Mick Schumacher nereli? Mick Schumacher kimin oğlu?

MICK SCHUMACHER KİMDİR?

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in oğlu olan Mick Schumacher,Formula 2'nin PREMA Racing takımında yarışmaktadır. 2021 yılında Formula 1'de Haas F1 takımı ile anlaşmıştır.Alman asıllı İsveç doğumlu genç rallici şimdiden babasının izinden gidiyor.

Formula 1'den önceki son durak olan Formula 2'de şampiyonluğa çok yaklaşan Schumacher, Bahreyn'deki yarışa 22 puanlık avantajla çıkacak.

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"Şu anda tahmin yapmak zor. Önümüzde hala 96 puan var ve 6 pilotun şampiyonluk şansı bulunuyor. Şu anda kartlar açık. Tek amacım gelişmeye devam etmek ve yeni şeyler öğrenmek."

MICHAEL SCHUMACHER KİMDİR?

Michael Schumacher (d. 3 Ocak 1969, Hürth-Hermülheim, Almanya), Alman Formula 1 pilotudur.

7 kez dünya şampiyonu olmuş Alman Formula 1 pilotudur. Formula 1 tarihinin en başarılı pilotudur. Ayrton Senna ile birlikte tüm zamanların en iyi pilotu olarak görülmektedir. Formula 1 Dünya Şampiyonluğuna ulaşan ilk Alman pilottur, Formula 1'in Almanya'da yayılmasına ve ciddi bir izleyici kitlesi olmasında büyük payı vardır. Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu FIA'nın 2006 yılında düzenlediği ankette Formula 1 taraftarları tarafından, sezonun en popüler pilotu olarak seçilmiştir.

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