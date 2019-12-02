Michelin yıldızlı şef aşçı Gary Rhodes'tan euronews'e özel tarif: Somon tava ve kuşkonmazlı risotto
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Michelin yıldızlı şef aşçı Gary Rhodes'tan euronews'e özel tarif: Somon tava ve kuşkonmazlı risotto

Lezzet Programı'nın Dubai özel bölümünde, bu çok kültürlü şehirde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef aşçı Gary Rhodes ile farklı tatlar keşfediyoruz

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Michelin yıldızlı şef aşçı Gary Rhodes'tan euronews'e özel tarif: Somon tava ve kuşkonmazlı risotto

Dünyanın dört bir yanından lezzet ve yiyecekler bir ticaret rotası haline gelen 'de buluşuyor. Lezzet Programı'nın Dubai özel bölümünde, bu çok kültürlü şehirde dünyaca ünlü yıldızlı aşçı Gary Rhodes ile farklı tatlar keşfedeceğiz.


Lezzet turumuzun ilk durağında eski şehirdeki baharat pazarı var. Şef Gary Rhodes, bölgenin en özel baharatlardan birinin tarçın, kişniş, kakule ve muskattan oluşan 'Baharat' adlı karışım olduğunu söylüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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