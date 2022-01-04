Michelin yıldızlı Ahmet Dede kimdir, restoranı nerede? Masterchef konuk şef Ahmet Dede kaç yaşında, nereli?

Michelin yıldızlı Ahmet Dede kimdir, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Küçük yaşlardan bu yana yemekle ilgilenen ve İrlanda'daki restoranı ile dünya çapında bir üne sahip olan Ahmet Dede, MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanan bölümüne konuk şef olarak katılıyor. Şef Ahmet Dede, küçük yaşlardan bu yana yemekle ilgileniyor. Profesyonel olarak 25 yaşından itibaren mutfakta olan Dede, Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi'nde eğitim gördü.

AHMET DEDE KİMDİR?

Liseden sonra amcasının restoranında çalışmaya başlayan Ahmet Dede, 3 erkek çocuğun en küçüğüdür. Ailesiyle Kuşadası'nda yaşayan Ahmet Dede, 2009 Mart ayında İrlanda Dublin'e taşındı.

Sonrasında 8 haftalık bir aşçılık okuluna gidiyor. Hocaları üniversite eğitimi almasını tavsiye ediyor ve Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi'ne kaydoluyor. Ardından staj yapıyor. Bu süreçte restoranlarda gönüllü çalışıyor.

Deniz ürünleri ile çalışmayı sevdiğini belirten Dede, evli değildir.Michelin Guide, 2021 Büyük Britanya ve İrlanda Michelin yıldızlarını dağıttı ve ödülün birini de Ahmet Dede kazandı.

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