Michael Schumacher sağlık durumu nasıl? Michael Schumacher öldü mü? Michael Schumacher kimdir?

Formula 1 pilotu geçirdiği kayak kazası sonrası uzun süre komada kaldı. Peki, Michael Schumacher sağlık durumu nasıl? Michael Schumacher öldü mü? Michael Schumacher kimdir?

2020 yılında Formula 1'in, 70. yılı için yaptığı ankette Formula 1 Tarihinin "En etkili ismi" olarak seçilen Michael Schumacher sağlık durumu nasıl? Michael Schumacher kimdir?

MICHAEL SCHUMACHER KİMDİR?

3 Ocak 1969'da Hürth-Hermülheim, Almanya'da doğan ve 7 kez dünya şampiyonu olan Alman Formula 1 pilotu Michael SchumacherFormula 1 tarihinin en başarılı pilotudur. Ayrton Senna ile birlikte tüm zamanların en iyi pilotu olarak görülmektedir. Formula 1 Dünya Şampiyonluğuna ulaşan ilk Alman pilottur, Formula 1'in Almanya'da yayılmasına ve ciddi bir izleyici kitlesi olmasında büyük payı vardır. Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu FIA'nın 2006 yılında düzenlediği ankette Formula 1 taraftarları tarafından, sezonun en popüler pilotu olarak seçilmiştir.

MICHAEL SCHUMACHER SAĞLIK DURUMU NASIL?

Aralık ayında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu komaya giren eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in komadan çıktığı belirtildi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada ünlü F1 pilotunun hastaneden taburcu olduğu ifade edildi.