Michael Jordan, Kuzey Carolina'da 2 klinik açmak için 10 milyon dolar bağış yaptı
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Michael Jordan, Kuzey Carolina'da 2 klinik açmak için 10 milyon dolar bağış yaptı

16.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:28
Michael Jordan, Kuzey Carolina'da 2 klinik açmak için 10 milyon dolar bağış yaptı

ABD'li basketbolcu Michael Jordan, çocukluğunun geçtiği Kuzey Carolina'da iki klinik açmak için 10 milyon dolar bağışta bulundu.

ABD'li basketbolcu Michael Jordan, çocukluğunun geçtiği Kuzey Carolina'da iki klinik açmak için 10 milyon dolar bağışta bulundu.

Yerel sağlık yetkilileri, kliniklerin Kuzey Carolina eyaletinin Wilmington kentine bağlı New Hanover'de açılacağını açıkladı.

Bağış, ünlü basketbolcunun bugüne kadar yapmış olduğu en büyük bağış olurken, kliniklerin 2022'de hizmete başlaması planlanıyor.

Büyüdüğü Wilmington'a destek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Jordan, "Wilmington kalbimde özel bir yere sahip ve hayatım boyunca beni destekleyen topluma geri verebilmek gerçekten sevindirici." dedi.

Jordan'ın 7 milyon dolarlık bağışıyla 2019'da açılan iki hastanede, sağlık sigortası bulunmayan en az 4 bin 500 kişinin sağlık hizmetinden ücretsiz olarak yararlandığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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