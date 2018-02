Michael Haneke: #metoo Kampanyası Erotizme Karşı Haçlı Seferine Dönüştü

Yönetmen Michael Haneke, #MeToo kampanyasının "erotizme karşı haçlı seferine dönüştüğünü" söyledi.

Avusturya'da yayınlanan Kurier gazetesine konuşan 75 yaşındaki yönetmen, stüdyolar ve yatırımcıların tepkilerden korkması nedeniyle günümüzde, cinselliği açımlayan klasik sanat filmleri gibi filmleri çekmenin mümkün olmadığını belirtti:

"Cinsellik üzerine çekilen en engin filmlerden olan Nagisha Oshima'nın In the Realm of Senses (Tutku İmparatorluğu) filmi gibi filmler bugün çekilemez, fon bile bulamaz."

1976'da çekilen Fransız-Japon yapımı film sanatla pornografi arasında bir çizgide yürüyordu ve yayınlandığı yerlerde sıklıkla sansüre maruz kalıyordu.

Michael Haneke, Harvey Weinstein hakkındaki taciz ve tecavüz suçlamalarının ardından çok sayıda ünlü erkeğe yönelik benzer suçlamaların gelmesin ise "cadı avı" olarak niteledi.

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin medya muhabiri Matthew Moore'un haberine göre Oscar ödüllü yönetmenin bu açıklamalarının tepki çekme ihtimali bulunuyor.

Geçen ay Fransız aktris Catherine Deneuve'ün 100 Fransız kadın yazarla birlikte yaptığı "Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı" açıklaması da benzer tepkiler çekmiş, Deneuve özür dilemek zorunda kalmıştı.

Haneke taciz ve tecavüzlerin cezalandırılması gerektiğini söylerken son dönemde yaşananları ise bir histeri olarak tanımladı.