Michael Douglas ve Catherine Zeta- Jones tatil için İstanbul'a geldi
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Michael Douglas ve Catherine Zeta- Jones tatil için İstanbul'a geldi

Hollywood sinemasının ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta- Jones, iki çocuğuyla birlikte İstanbul'a geldi. Afrika tatillerini tamamlayan ünlü çiftin İstanbul'a da tatil için geldikleri öğrenildi.

03.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:41
Michael Douglas ve Catherine Zeta- Jones tatil için İstanbul'a geldi

Douglas ve Zeta-Jones çiftinin bulunduğu uçak, saat 16.30 sıralarında Havalimanı'na indi. Oğulları Dylan ve kızları Carys Zeta Douglas ile birlikte uçaktan inen ünlü çift, pasaporttan geçtikten sonra bir süre bagaj bantı önünde bekledi.& ;

Basın mensuplarının kendilerini görüntülemesinden rahatsız olan ve eşi Catherine Zeta-Jones, çocuklarını bagajları teslim alması için burada bırakırken, kendilerini karşılayan korumalar eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin

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