Michael Douglas Efes Antik Kenti'ni gezdi

07.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:20

Akademi ve Altın Küre ödüllü Amerikalı oyuncu ve yapımcı Michael Douglas, çocuklarıyla Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Eşi BAFTA ve Akademi ödüllü ünlü aktris Catherine Zeta Jones ile evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için çocukları Dylan (19) ve Carys (16) ile Türkiye'ye gelen Douglas, çocuklarıyla İzmir Selçuk'taki Efes Antik Kenti'ni gezdi.

Özel bir jetle Selçuk Efes Havaalanı'na gelen Douglas ve çocuklarına antik kentteki gezilerine emekli arkeolog Cengiz İçten eşlik etti. İçten, aileye antik kent hakkında bilgiler verdi.

İçten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Douglas'ın geziden çok memnun kaldığını söyledi.

Douglas ile konuşmalarını aktaran İçten, "Antik kenti çeşitli belgesellerde izlemiş. Oldukça ilgiliydi. Özellikle yamaç evlerini görmek istediğini söyledi. Hatta konuşmalarımızda Efes'i İtalya'daki Pompei Antik Kenti ile kıyasladı ve Efes'in daha iyi korunduğunu dile getirdi." dedi.

Ünlü oyuncu dün de çocuklarıyla İstanbul Kapalı Çarşı'yı gezmişti.

Çift, 4 Ocak'ta başlayan Türkiye tatillerinin ilk gününde Balat'ı gezerek bir şeker dükkanını ziyaret etmiş, ünlü oyuncular ayrıca Ayasofya Müzesi'ni gezmiş, Boğaz turu yapmış ve Kuzguncuk Sinagogu'na gitmişti.

Kaynak: AA