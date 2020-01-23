Michael Bloomberg, ABD Belediye Başkanları Konferansına katıldı
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Michael Bloomberg, ABD Belediye Başkanları Konferansına katıldı

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in konuşması WASHINGTON - ABD 2020 seçimleri Demokrat başkan aday adaylarından eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg, başkent Washington'da düzenlenen ABD Belediye Başkanları Konferansına katılarak konuşma yaptı.

23.01.2020 03:52 | Son Güncelleme: 23.01.2020 03:55
Michael Bloomberg, ABD Belediye Başkanları Konferansına katıldı

Eski Belediye Başkanı 'in konuşması WASHINGTON - ABD 2020 seçimleri Demokrat başkan aday adaylarından eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg, başkent Washington'da düzenlenen ABD Belediye Başkanları Konferansına katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Michael Bloomberg, ABD Belediye Başkanları Konferansına katıldı
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