Miami Uluslararası Havalimanında 47 Yolcu Mahsur Kaldı
Irma Kasırgası nedeniyle Miami Uluslararası Havalimanı'nda 47 yolcu mahsur kaldı.
Irma Kasırgası nedeniyle Miami Uluslararası Havalimanı'nda 47 yolcu mahsur kaldı. Saatte 210 kilometre hızla ilerleyen Irma Kasırgası, ABD'nin Florida kentinde hayatı felç etti. Florida eyaletine bağlı Miami kenti sular altında kalırken, Miami Uluslararası Havalimanı'nda 47 yolcu mahsur kaldı. Havaalanı personelleri, mahsur kalan 47 yolcuya battaniye ve yiyecek yardımında bulundu.
(İHA)