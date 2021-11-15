Miami'de Türk eserleri sergilenecek

Mehmet Gazioğlu, solo show yapmak üzere Kovid-19 nedeniyle geçen yıl iptal olan Art Basel Haftası'na bu sene katılacak. Scope Miami Sanat Fuarı'nda, Artistes Contem-porains Turquie ise iki eserle yer alacak.

ACT'nin, Art Basel Miami Haftası'nda, 20'nci kez düzenlenen SCOPE MİAMİ Sanat Fuarı'nda bu yıl 2 eserle Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi. 2015 yılında Paris'te kurulan Çağdaş Türk Sanatçıları Paris Derneği/ Association des Artistes Contemporains de Turquie a Paris (ACT) öncülüğünde, Mehmet Gazioğlu daha önce iki defa Art3F Monaco, Paris Carrousel du Louvre, Paris Unesco fuar ve sergilerden sonra şimdi de SCOPE Miami'de olacak. Fuar 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

"SANAT İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ BİR KÖPRÜ KURACAK"

Dernek Kurucusu ve Başkanı Nazan Aktan, Çağdaş Türk Sanatçıları Paris'te Derneği – Association des Artistes Contemporains de Turquie a Paris- ACT'i, "Türkiye ve Avrupa arasındaki dostluğu sanat faaliyetleriyle geliştirmek için kurdum. Ülkemizi ve kültürünü sanatçılarımızla sergiler ve etkinlikler düzenlerken, kıtalar arasındaki diyaloğu sanat yoluyla geliştirmede katkıda bulunmak amacındayız. Pek çok farklı faaliyetimizde uluslararası platformlarda yer alıyoruz. Kültürlerarası öğrenme, deneyim ve bilgi paylaşımı yoluyla önyargı ve ayrımcılık hislerinden arınma, geleceğe yönelik dostluk kurma, var olan dostlukları geliştirme, dünyada uygulanan kültür-sanat politikalarına uygun trendlerle yeni projelere katılabilmek başlıca hedefimiz" diye konuştu.

SANATÇILARIMIZ KENDİNİ GÖSTEREBİLECEK

ACT'nin yoluna, 2022'de katılacağı Miami'den sonra New York, Londra, Turin, Basel sanat fuarlarıyla devam edeceğini belirten Aktan, "ACT'nin merkezi olan Fransa'da, dünyanın en önde gelen sanat merkezi Paris'te ülkemizin kültürel yapısını da temsil etme olanağı bulurken projelerimizde pek çok değerli sanatçımız, dünyaya açıldığı merkezlerde kendilerini gösterme fırsatını yakalamış olacaklar. Sanat, dünyanın ortak dili, ülkemizin de bu yolla tarihsel ve kültürel, aynı zamanda çağdaş, özgün yapısının dünya ile beraber olduğumuzun en güzel örneği olacağına inanıyorum" dedi.