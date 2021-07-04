Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 24'e çıktı
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Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 24'e çıktı

Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 24'e çıktı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 24'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 24'e yükseldi.

Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazında devam eden çalışmalarda 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 24'e ulaştığını bildirdi.

Cava, enkaz altında olan 124 kişiden halen haber alınamadığını sözlerine ekledi.

Tamamının yıkılacak olması nedeniyle çalışmalara ara verildi

Öte yandan çöken binanın kalan kısmının da yıkılmasına yarın başlanacağını belirten itfaiye yetkilileri, bu nedenle enkazdaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildiğini kaydetti.

Ayrıca, binanın yaklaşık 8 kilometre uzağındaki başka bir bina da çökme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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