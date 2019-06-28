İsveçli ünlü şef sevgilisi Robert Sandberg'in evlilik teklifine olumlu yanıt veren emekli cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa, sevgilisi için sektörü bırakarak spor spikeri olmuştu. Genç yıldız günün merak edilenleri arasına girmeyi başardı. Mia Khalifa kimdir, kaç yaşında, nereli? Mia Khalifa hayatı…

BEYRUT'TAN ABD'YE GÖÇ ETTİ

West Ham United taraftarlığıyla bilinen cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa, 1993 yılında Lübnan'da dünyaya geldi. 10 yaşındayken Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan ABD'ye göç etti. İnternette yayımlanan filmleriyle ünlenen Lübnan asıllı yıldız Khalifa İsrailli bir oyuncuyla çektiği film nedeniyle dünya gündemine oturmuştu.

SEVGİLİSİ İÇİN SPİKERLİĞE BAŞLADI

Uzun zamandır birlikte olduğu İsveçli ünlü şef sevgilisi Robert Sandberg'in, evlilik teklifi nedeniyle cinsel içerikli film sektörünü bırakarak, Premier Lig'de spiker olarak çalışmaya başladı. Şef sevgilisi uğruna sektörden ayrılıp, spikerlik yapmaya başlayan Mia Khalifa, fotoğraf paylaşarak evlilik teklifi aldığını takipçilerine duyurmuştu. Şef sevgilisi Robert Sandberg ise; ''Bu hafta sonu Chicago'ya gittik ve Smyth'de harika bir akşam yemeği yedik. Mia Khalifa'ya evlenme teklif ettim ve EVET dedi!'' şeklinde paylaşım yapmıştı.