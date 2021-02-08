Mİ hesabı şifremi unuttum? Xiaomi Mi hesabı silme yöntemi

Xiaomi telefonunuzdaki kilit ekranı desen şifremi unuttum diyenlerdenseniz, veri kaybı olmadan telefonunuzun kilidini açmayı deneyebileceğiniz birkaç işlem var. Bu yöntemlerden bazılarında verileriniz silinmezken, bazı yöntemlerde sıfırlama nedeniyle verileriniz de silinecektir. Mİ hesabı şifremi unuttum? Xiaomi Mi hesabı silme yöntemi

Mi hesabı, Xiaomi'nin kullanıcılarına çeşitli ürünlerine ve hizmetlerine erişmek için sağladığı Kişisel hesaptır. Xiaomi tarafından sunulan popüler hizmetler Mi Cloud, Data Sync, Telefon Bulucu, Mi.com üzerinde Alışveriş, MIUI Forum, Mi Hızlı Satış, Mi Temalar, Mi Oyunları, Bootloader Unlocking vb. yukarıda verilen hizmetleri kullanmak için Xiaomi Hesabı olmalıdır.

Mİ HESABI ŞİFREMİ UNUTTUM!

Ancak bazı nedenlerden dolayı hesabı kaldırmak isterseniz nasıl yapıldığını aşağıda bulabilirsiniz.

Cihazınızdan Xiaomi Hesabı Kaldırma Adımları

1. Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin . Aşağı kaydırın ve menüden Mi Hesabını seçin.

2. Şimdi, bu, Mi Hesap'ta ki verilerinizi gösterecektir. Bu hesaptançıkış yapmak için alttan " Çıkış Yap " ı seçin . aşarıyla çıkış yapmak için parola isteyecektir.

Bu kadar! Telefonunuzdan başarıyla Xiaomi Hesabı kaldırılmıştır. Bu hesap silme değil cihazdan kaldırmaktır.

Mi Hesabı Kalıcı Olarak Silme Adımları

Şimdi, Xiaomi hesabını kalıcı olarak silmek istiyorsanız, aşağıda verilen adımları takip edebilirsiniz. Mi Hesabınızı silmenizin tüm Eşitleme Verilerinizi Mi Cloud ile sileceğini unutmayın.!

Bu adımdan önce cihazdan çıkış yapmanız istenebilir

1. Önce https://account.xiaomi.com/pass/del adresine gidin.

2. Bu sayfada, silmek istediğiniz hesapla giriş yapmanız gerekir. Giriş yapmak için E-posta/ Telefon ve Şifrenizi girin.

3. Oturum açtıktan sonra, hesap silme ile ilgili uyarı veren açılır pencereyi göreceksiniz. " Evet " e dokunun ve " Mi Hesabı Sil " i seçin .(Bazı durumlarda cihazdan çıkış yapmadan önce telefonu bul özelliğini kapatmanız istenebilir.)

4. Bir sonraki adımda, e-posta adresinizi doğrulamak için posta hesabınıza veya Mobil Numaranıza bir Doğrulama kodu almak için " Gönder " düğmesine tıklayın.

5. Alınan Doğrulama Kodunu kutuya girin ve " Gönder " üzerine tıklayın .

6. Son olarak, Mi Hesabınızı Kalıcı olarak silmek için " Hesabı Sil " e bası

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YASAL UYARI: İşlemler esnasında tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.