MHRS randevu iptal etme nasıl yapılır 2021? MHRS randevu iptal etme süresi ne kadar?

MHRS randuvu iptali yapacaklar, bu işlemi nasıl yapacaklarını merak ediyor.. Hastane randevusu almayı kolaylaştıran sistemle anında randevu alınabildiği gibi, iptal işlemi de anında gerçekleştirilebiliyor. Peki, MHRS randevu iptal etme nasıl yapılır 2021? MHRS randevu iptal etme süresi ne kadar?

MHRS Randevu alma ana kanalları şu şekildedir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr/ https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması ve MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz. Peki, randevu nasıl iptal edilir? İşte detaylar...

MHRS RANDEVU İPTAL ETME NASIL YAPILIR?

MHRS sistemi üzerinden aldığınız randevuyu son 15-20 dakikaya kadar iptal edebilirsiniz. MHRS Randevunuzu iptal etmek için önce MHRS randevu sayfasından TC kimlik numaranızı ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

http://hastanerandevu.gov.tr adresinden randevu al bölüme girdiğinizde, Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sağ taraftaki "Randevu Geçmişi"kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İPTAL ET" butonuna basmak sureti ile randevunuzu iptal edebilirsiniz.

ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

MHRS RANDEVU NASIL ALINIR?

MHRS Randevu alma ana kanalları şu şekildedir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr/ https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması

MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz.

Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.