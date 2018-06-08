MHP Sivas Milletvekili Adayı Uygunuçarlar: "Sivas'ı Üreten Bir Şehir Haline Getirmek İstiyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili adayı Volkan Uygunuçarlar seçim çalışmalarını sürdürürken yaptığı açıklamada,"Sivas'ı üreten bir şehir haline getirmek istiyoruz" dedi.

Sahada seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Volkan Uygunuçarlar, vatandaşların neden ittifak yapıldı sorusunu yanıtladı. MHP ile AK Parti arasında yapılan Cumhur İttifakı'nın sadece seçim ittifakı olmadığına dikkat çeken Uygunuçarlar,"Cumhur İttifakı 5 yıl için iki partinin bir araya gelerek milli duruşun sonucu ve 2023'e kadar devam edecek bir birlikteliktir. Beraber omuz omuza yürüteceğimiz bir çalışmadır" dedi.

Cumhur İttifakı'nın ortaya çıkma gerekçelerine de değinen Uygunuçarlar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Biz 15 Temmuz gibi bir süreç yaşadık. 15 Temmuz sürecinde ülke hem içeriden kullanılmış beyni yıkanmış kendi çocuklarıyla hem de dışarıdan ele geçirilmeye çalışıldı. 15 Temmuz, 1980 darbesine de benzemez. 15 Temmuz resmen Türkiye'yi esir alma girişimiydi. Bu süreçten sonra Yenikapı mitingi ile bir milli duruş sergilendi. Bunları da iyi analiz edelim ve neler yaptık. Güneydoğu'da huzuru sağladık ve kimlerle uğraşıyoruz. PKK,PYD,IŞİD,FETÖ, bir yandan İsrail'in projeleriyle Amerika'nın projelerini Suriye'de bertaraf etmeye çalışıyoruz. Bir yandan ekonomik olarak 1999'ta yaptıkları gibi taarruz etmeye çalışıyorlar. Bu milli duruş bunların hepsine cevap veriyor. Güneydoğu'da Hendek'te terör örgütünü oraya gömdük. Afrin'e giremezsiniz, orası Vietnam'a döner dediler ama Türk ordusu çekilmek diye bir şey bilmiyor. Türk ordusu huzur getirmek, fethetmek diye bir şey biliyor. Biz oraya 18 Mart'ta Türk bayrağı diktik. İsrail'in Amerika'nın projesini bozduk. Türk devleti demek sadece Türk coğrafyasından ibaret değildir. Türk Devleti bu İslam birliğinin sancağını taşıyandır. Türk devletini yıkarsanız İslam birliğini yıkarsınız. O yüzden Milliyetçi Hareket Türk-İslam şuuru ile yürür. Bu ittifak hem Türk dünyasını düşünüyor hem de İslam alemini düşünüyor. İslam alemi bizim namusumuz şerefimizdir. Bugün birileri Kudüs'te Amerikan Büyükelçiliği için tapu satmaya çalışırken masaya yumruğunu vuran bu devlet. Birileri, birilerinin etekleri altında pazarlık yaparken kaleleri fethetmeye giden yine bu devlet."

Dünyadaki tek Türk Hastanesinin sahibi olan Uygunuçarlar, çocukluk ve gençlik yıllarının Sivas'ta geçtiğini belirterek,"Sizlerinde ana amacı Sivas'ı kalkındırmak Sivas'ı daha refah seviyesi yüksek bir şehir haline getirmek. Bizlerde çıktığımız bu yolda sizlerin paydaşlarıyız. Amacımız hep beraber şehrimize daha iyi bir hizmet sağlamak. Çocukluğumuz gençliğimiz Sivas'ta geçti. Sivas'ın ne sıkıntısı var bizlerde sizler gibi yaşadık. Gayemiz hep birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarımızla tüm dertleri beraber istişare etmek ve bizim alanımızda bizim üzerimize düşeni kendimize bir vebal olarak bilerek yoğun bir şekilde çalışmak. Herkese çok teşekkür ederim. Sivas ekonomisinin yüzde 80 memur, işçi ve öğrenci üzerine kurulmuş. Öncelikle Sivas'ı üreten bir şehir haline getirmek istiyoruz. Üretim kapasitesinin artırılması lazım. TÜDEMSAŞ gibi köklü bir firmayı layık olduğu şekilde kullanamıyoruz. Üretim çeşitliliğini artıramıyoruz. Bizim ana bakışımız şu; hem yurt içi hem yurt dışı ciddi teşvikler sağlatarak, ciddi fonları buraya getirerek mevcut olan fabrikaların kapasitelerini artırmak, onların yolunu açmak, dış ticarete, ihracata yönlendirmek, ülkeye ve şehre dönüş kazandırmak" diye konuştu. - SİVAS