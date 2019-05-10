MHP Samsun Tam Kadro İstanbul'da Olacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi, İstanbul'da nüfus yoğunluğu en fazla olan, içlerinde Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'ın da aralarında bulunduğu 15 MHP il başkanını görevlendirmek için genel merkeze çağırdı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimini yenileme kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmalarına başlayarak ilk aşamada içlerinde Samsun'un da bulunduğu 15 il başkanını topladı. Bahçeli, Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan ve Mardin'in il başkanlarını ile 23 Haziran'da yenilenerek olan İstanbul Büyükşehir seçimleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunarak seçime dair talimatlar verdi.

MHP Lideri Bahçeli'den il başkanlarına seçim talimatı: "Gerekirse uyku nöbeti tutun"

Genel Başkan Devlet Bahçeli, tüm il başkanlarına "Tam saha çalışma" talimatı vererek "Yatağınızı, yorganınızı alın, İstanbul'da çalışmalara başlayın. Gerekirse uyku nöbeti tutun" dedi.

Toplantı sonrası Samsun'a dönen İl Başkanı Karapıçak ise MHP Genel Merkezinden verilen talimatlara istinaden yaptığı açıklamada, "31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz seçimlerde YSK'nin İstanbul seçimini yenileme kararının ardından 23 Haziran 2019'da seçimlerin yenilenmesi kararı verilmiştir. Bu doğrultuda Genel Merkezimizde Genel Başkanımızın talimatları ile 15 İl Başkanı olarak düzenlenen toplantıya katıldık. Toplantıda Genel Başkanımız bizlere 23 Haziran'a kadar 'tam saha çalışma' talimatı verdi. Devamında Genel Başkanımız 'YSK seçimleri yenileme kararı alırsa, mitili İstanbul'a atacağımı söylemiştim. Siz de şimdi yatağınızı, yorganınızı alın, İstanbul'da çalışmalara başlayın. Gerekirse uyku nöbeti tutun' dedi. Bize düşen Samsun İl Başkanı ve teşkilatımız olarak 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde gece gündüz demeden çalışmak, seçmenleri küstürmeme ve tüm eleştirileri dinleyerek, eleştirileri dikkate almak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Seçmenlere seçimin neden iptal edildiğinin doğru anlatması gerektiğini belirten Karapıçak, "Seçimlerin iptali konusunda seçmemin aklını karıştırıcı mesajlar ve söylemlerde bulunulmaktadır. Bize düşen İstanbul'da ki 422 bin Samsunlu hemşehrimize öncelikle seçimlerin neden iptal edildiğini doğru anlatmamız gerekiyor. CHP ve İmamoğlu'nun mağduriyet söylemleri ve bu söylemler üzerinden zemin arayışları karşısında hemşehrilerimizi doğru şekilde bilgilendirmek bize düşen görev olacaktır. Bu cenah şimdiden aşırı ve abartılı söylemler içine girmişlerdir. Bu söylemler seçmen üzerinde olumsuz algı oluşturmaya şimdiden başlamıştır. Psikolojik üstünlük peşinde koşma çabasında olanlar, seçmeni kitle haline getirerek İstanbul için geri dönüşü zor bir ortama zemin hazırlayanların eylem ve söylemleri, aşırı sol, radikal gruplar ve terör örgütlerine zemin hazırladıklarını ve çok tehlikeli bir oyunun içerisinde olduklarını bilmelidirler" şeklinde yapılacak olan seçim çalışmalarına dair bilgiler verdi.

İstanbul'daki Samsunlu hemşehrilerinin nüfus yoğunluğunun Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Tokat'tan sonra 6. sırada olduğunu söyleyen Karapıçak, "İstanbul'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 422 bin 629 Samsunlu hemşehrimiz ikamet etmektedir. Hemşehrilerimiz yoğun olarak Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Kağıthane, Esenler, Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Bahçelievler, Sultangazi, Tuzla, Eyüpsultan, Avcılar, Kartal, Maltepe, Arnavutköy, Sarıyer, Sultanbeyli ilçelerinde ikamet ediyorlar. İstanbul'da ki hemşehrilerimizin takdir edilecek diğer bir yönü de dernekleşmeleridir. İlk araştırmalarımıza göre İstanbul'da 150'ye yakın adında Samsun ibaresi geçen dernek var. Ayrıca birçok İstanbul merkezli dernekler federasyonu ve bir de konfederasyonumuz var. Bu hemşehrilerimizin Samsun ile olan kültürel ve sosyal bağlarını koparmama çabasını göstermektedir. Bu üye ve dernekler ağını hemşehrilerimize ulaşmak için aktif olarak değerlendirme çabasında olacağız. Genel Başkanımızın talimatıyla yatağınızı, yorganınızı alıp, İstanbul'da çalışmalara başlayacağız. Gerekirse uyku nöbeti tutacağız. Seçimlerin sonuçları itibariyle Cumhur İttifakı lehine sonuçlanacağına inancımız tamdır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA