MHP Samsun İl Başkanlığından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri

SAMSUN (AA) - MHP Samsun İl Başkanlığı tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, kadınsız insanlık, toplum, gelecek olmayacağını vurguladı.

Karapıçak, seminerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Avukat Tuğçe Karadeniz, seminerde, önemli bir sosyal problem olan kadına yönelik şiddet konusunda başvurulacak hukuki yollar hakkında sunum yaptı.

Seminerde kadına yönelik fiziksel, cinsel, ekonomik, duygusal şiddet, aşağılama, hukuksal hakları ve KADES uygulaması konularında da bilgi verildi.