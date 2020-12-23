MHP Samsun İl Başkanlığı yönetim kurulu toplantısı yapıldı
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MHP Samsun İl Başkanlığı yönetim kurulu toplantısı yapıldı

23.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:14
MHP Samsun İl Başkanlığı yönetim kurulu toplantısı yapıldı

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak başkanlığında telekonferans yöntemi ile yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak başkanlığında telekonferans yöntemi ile yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Karapıçak, burada yaptığı konuşmada, Samsun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede artan vaka sayısının bu hafta düşüşe geçmesini değerlendirdi.

Bu durum sevindirici olsa da rehavete kapılmamak gerektiğini vurgulayan Karapıçak, "Onca önleme rağmen vaka sayısının yüzde 35 düşmesi, olası bir rehavette çok daha hızlı yayılmaya neden olacağını unutmamak gerek." dedi.

Samsun'da salgın ile mücadelede mesai kavramı gözetmeksizin canla başla çalışanlara teşekkür eden Karapıçak, şunları kaydetti:

"Başta sağlık çalışanlarına, kolluk güçlerine, vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan belediyelerimize ve çalışanlarına, her kurumdan görevli filyasyon ekiplerine, ilgili kamu yöneticilerine Samsun Valimiz Zülkif Dağlı'ya içtenlikle, canla ve başla çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Böylesi zor günler belki 100 yılda bir yaşanır. Bu süreçler bizler için bir sınav niteliğinde. Birliğe ve sağduyuya ihtiyacımız olduğu kadar topluma, toplum bireylerine ve ailelerimize karşı sorumlu sorumluyuz."

Karapıçak, doku, organ ve kan bağışının önemine de dikkati çekerek, "Geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay ile yapılan doku, organ ve kan bağışı kampanyasına katılım ve destekleriniz için tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Kovid-19 hastalığını geçiren ve antikor oluşumu gerçekleşen il yöneticilerimizle önümüzdeki günlerde Türk Kızılay immün plazma bağışı yapacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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