MHP Sailmbeyli İlçe Başkanı Esentürk güven tazeledi
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MHP Sailmbeyli İlçe Başkanı Esentürk güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Birlik ve beraberlik içinde tek ses, tek yürek olup, tek liste çıkardığımız kongrelerimizden daha da güçlenmiş olarak Adana'da tüm kadrolarımızın fırtına gibi eseceği yeni bir dönemi inşa ediyoruz" dedi.

MHP Sailmbeyli İlçe Başkanı Esentürk güven tazeledi
28.08.2020 13:52 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:55

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Birlik ve beraberlik içinde tek ses, tek yürek olup, tek liste çıkardığımız kongrelerimizden daha da güçlenmiş olarak Adana'da tüm kadrolarımızın fırtına gibi eseceği yeni bir dönemi inşa ediyoruz" dedi.

MHP Adana'da ilçe kongrelerine devam ediyor. Saimbeyli ilçesinde Devlet Bahçeli Düğün Salonu'nda yapılan kongrede, 'Birlik ve beraberlik' adına tek liste çıkarıldı. Sandığa tercihlerini yansıtan delegelerin oylarıyla mevcut İlçe Başkanı Abdullah Esentürk güven tazeleyip yeniden seçilirken, yeni yönetim ve denetim kurulu ile il delegeleri de belirlendi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Korkut, Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı,

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe'nin de katıldıkları Kongre Divan Başkanlığını MHP İl Başkan Yardımcısı Burhan Kızıl, Divan Üyeliklerini ise İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Zorba, İl Başkan Yardımcısı-İl Kadın Kolları Başkanı Alev Ataş, Yüreğir İlçe Başkanı Yıldıray Şener ve Sarıçam İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma yaptılar.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, yaptığı konuşmada, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in temelini attığı yarım asrı geçen şanlı mazimizin onuruyla, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in nakış gibi işlediği istikbalimize duyduğumuz sarsılmaz güven ve gururla, emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Birlik ve beraberlik içinde tek ses, tek yürek olup, tek liste çıkardığımız kongrelerimizden daha da güçlenmiş olarak Adana'da tüm kadrolarımızın fırtına gibi eseceği yeni bir dönemi inşa ediyoruz" dedi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, kongreden sonra MHP Saimbeyli İlçe Başkanı Abdullah Esentürk, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile birlikte esnafa ziyarette bulundu, ilçe sakinleriyle sohbet etti, hal ve hatırlarını sordu. Avcı ve beraberindeki heyet, Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Saimbeyli Şubesi'ni de ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

MHP; Saimbeyli ile, 15 ilçesi bulunan Adana'da 7 ilçede kongresini tamamlamış oldu. - ADANA

Kaynak: İHA

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