MHP, Osmaniye'nin 100. kurtuluş yılı için hazırlanan kısa film paylaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP, Osmaniye'nin 100. kurtuluş yılı için hazırlanan kısa film paylaştı

AA / Esin Işık - Haberler | Güncel

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'nin 7 Ocak'taki düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan filmi paylaştı.

OSMANİYE (AA) - MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'nin 7 Ocak'taki düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan filmi paylaştı.

Partinin sosyal medya hesabından "Kahramanlar vurulunca değil, unutulunca ölür. Yiğit Osmaniye, istiklalinin 100. yılı kutlu olsun. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" ifadesiyle birlikte paylaşılan 4 dakikalık film, Bahçeli'nin eğitim hayatına başladığı ve adına şeref köşesi bulunan 7 Ocak İlkokulu'nda çekildi.

Filmde, 1993 yılında eşi Bayram Tekin ve kızı Bahar Tekin ile Bitlis'te şehit edilen Osmaniyeli öğretmen Yasemin Tekin'in fotoğrafına da yer verildi.

MHP, Osmaniye'nin 100. kurtuluş yılı için hazırlanan kısa film paylaştı

MHP, Osmaniye'nin 100. kurtuluş yılı için hazırlanan kısa film paylaştı

MHP, Osmaniye'nin 100. kurtuluş yılı için hazırlanan kısa film paylaştı

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan'a asker gönderdi

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan'a asker gönderdi

 14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırdı iddiası! 'Kızınız bizim elimizde' diye mesaj göndermişler

14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırdı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj göndermişler

 GASPÇIYI ÖLDÜREN ÜNİVERSİTELİNİN ANNESİ KADİR ŞEKER OLAYI OĞLUMUN BAŞINA GELDİ

GASPÇIYI ÖLDÜREN ÜNİVERSİTELİNİN ANNESİ KADİR ŞEKER OLAYI OĞLUMUN BAŞINA GELDİ

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title