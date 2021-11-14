MHP'nin "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" toplantısı Kilis'te yapıldı

GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanlığı'nın "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" toplantısı Kilis'te yapıldı.

Söğütlüdere Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıya MHP MYK üyelerinden Muharrem Varlı, Necmi Yıldırım, Ali Fuat Kardaş, MHP Gaziantep milletvekillerinden Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit yakınları ile gaziler, muhtarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda konuşan Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ve emriyle Kilis'e geldiklerini ifade etti.

Taşdoğan, "Genel başkanımız özellikle devletimize, milletimize karşı emperyal güçlerin kurduğu oyundan, oyunun bir parçası olan, kendilerinin Millet İttifakı, bizim zillet ittifakı dediğimiz, başını CHP'nin çektiği, arkasından İP'in geldiği, ön kapıda göremedikleri arka kapıda görüştükleri HDP'nin devam ettiği, son zamanlarda da HDP'nin emir ve talimatlarıyla hareket eden bu ittifak, 5 benzemezlerin başka kardeşleri de var. Çeşitli emperyal güçler ve terör örgütleri ile içli dışlı memlekete bir oyun kuruyorlar. Bu oyunu anlatmak için buradayız" dedi.

Milletvekili Sermet Atay ise, CHP liderinin Selahattin Demirtaş'ın neden içeride olduğunu sorduğunu ifade ederek, "Selahattin Demirtaş, Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen, Kürdistan'ı kuracağız diyen, hendek, barikat olaylarında terörist temizlemeye giden polisimize, askerimize 'Ancak siz kanalizasyon temizlersiniz' diyen bir şahsiyettir. Selahattin Demirtaş bir teröristtir. Kardeşi hala Kandil'de PKK'nin üst düzey yöneticisidir. PKK ile HDP'nin hiçbir farkı yoktur" dedi.

MHP MYK Üyesi ve Adana Milletvekili Muharrem Varlı da, muhalefetin " Suriye'de, Libya'da ne işimiz var?" dediğini hatırlatarak, "Biz Suriye'de olması gereken bir ülkeyiz. 10 bin kilometre öteden ABD geliyor Suriye'de, binlerce kilometre öteden Rusya geliyor. Çin var, İran var, herkes Suriye'de var. Ama bizim burumuzun dibinde, terör bataklığının ana merkezi olan ülkede ne işimiz var diyorlar. Bunu söyleyen kim? Türkiye'deki muhalefet. Ey gafiller, eğer Türkiye Suriye'de olmazsa hemen burnumuzun dibinde bunu Kilis çok iyi bilir, Gaziantep çok iyi bilir, terör devleti kurulacak. PKK/PYD'nin ortaklığında yani Abdullah Öcalan'ın yıllarca yapmak istediğini orada Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'nin güçlü devletleri, terör devletçikleri kurduracak. Onun için Libya'ya, Suriye'ye tezkere veriyoruz. Onun için bizim askerimiz orada, sen evinde rahat uyuyasın, Kilis'e, Gaziantep'e bomba düşmesin diye oradalar" ifadesini kullandı.

MHP İl Başkanı Mustafa Demir tarafından MHP Genel Merkezi'nden gelenlere Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdiminden sonra Devlet Bahçeli'nin adının verildiği cadde ile parkın açılışı yapıldı. - KİLİS