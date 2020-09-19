MHP MYK Üyesi Murat Kotra'dan AA'ya ziyaret MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, Anadolu Ajansı (AA) Zonguldak Büro Müdürlüğünü ziyaret etti.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, Anadolu Ajansı (AA) Zonguldak Büro Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kotra, ziyarette, partisinin Zonguldak'ın Kozlu İlçe Başkanlığı kongresine geldiğini ve parti olarak çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

AA'nın Türkiye'nin önemli bir kurumu olduğunu belirten Kotra, 100. yılını kutlayan ajansın yöneticilerine ve çalışanlarına başarılar diledi.

AA muhabirleri ise Kotra'ya, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA