MHP MYK'da Aydın'dan iki isim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MHP MYK'da Aydın'dan iki isim

18.03.2021 20:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:13
MHP MYK'da Aydın'dan iki isim

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ve eski MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın MHP MYK üyeliğine seçildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ve eski MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın MHP MYK üyeliğine seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı, yoğun bir katılım ile Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut Genel Başkan Devlet Bahçeli güven tazelerken MYK seçimlerinde de Aydın'dan 2 isim yer aldı. Genel Başkan Bahçeli'nin takdiriyle Aydın'dan Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ile eski Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 75 delegeden oluşan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliğine seçildi. Aydınlı MHP'liler ise Depboylu ile birlikte Pehlivan'ın da MYK üyeliğine seçilmesini sevinç ile karşıladı. - AYDIN

MHP MYK'da Aydın'dan iki isim
MHP MYK'da Aydın'dan iki isim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Hulusi Akar Pervin Buldan Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Hakan Özmert Sergen Yalçın Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP MYK'da Aydın'dan iki isim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 20:16:52. #1.14#
title