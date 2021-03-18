MHP MYK'da Aydın'dan iki isim

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ve eski MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın MHP MYK üyeliğine seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı, yoğun bir katılım ile Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut Genel Başkan Devlet Bahçeli güven tazelerken MYK seçimlerinde de Aydın'dan 2 isim yer aldı. Genel Başkan Bahçeli'nin takdiriyle Aydın'dan Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ile eski Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 75 delegeden oluşan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliğine seçildi. Aydınlı MHP'liler ise Depboylu ile birlikte Pehlivan'ın da MYK üyeliğine seçilmesini sevinç ile karşıladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı