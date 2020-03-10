MHP milletvekillerinden Başkan Bıyık'a ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ı makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ı makamında ziyaret etti.



Görüşmede MHP'li Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Kadir Bıyık'a görevinde başarılar dilediler.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bıyık, "MHP'li milletvekillerimiz ziyaretimize geldiler. İlçemizde ziyaretler gerçekleştiren milletvekillerimize çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Projelerimiz ile alakalı TBMM'de destek vereceklerinin sözünü aldık. Anlamlı ziyaretleri için çok kıymetli dostlarıma teşekkür ederim" dedi.



Ziyaret, Çifteler gezisinin ardından çekinilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA