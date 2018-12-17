MHP Milas İlçe Başkanlığı'ndan Geçmiş Dönem Başkanlarına Plaket

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milas İlçe Başkanlığı tarafından, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz'ın da katılımıyla kahvaltılı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikle, geçmiş dönemlerde Milas İlçe Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği yapanlara birer plaket verildi.

Milas'ta düzenlenen kahvaltıya, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Milas İlçe Başkanı Emin Nazmi Ünlüsoy, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP'li Milas Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Kiriş, geçmiş dönem ilçe başkanlarından Mehmet Kocabaş, Suat Keskin, Cengiz Özkaya, Murat Yıldırım ve Sinan Yılmaz katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Milas İlçe Başkanı Emin Nazmi Ünlüsoy, katılımcılara 'hoş geldiniz' diyerek, geçtiğimiz günlerle MHP'li Milas Belediye Meclis Üyesi İlhan Şimşek dedesini kaybettiğini belirtip, Şimşek'e, ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajlarını iletti.

Ünlüsoy'un ardından söz alan MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz 'Cumhur İttifakı'na değinerek; "İttifakın devam etmesinden yanayız. Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli bu konuda çok çaba harcadı ve harcamaya da devam ediyor. Önümüzdeki yerel seçimlerden de başarılı bir sonuçla çıkmak için bu ittifakın devam etmesi gerek. Öncelikle parti olarak Milas'ta önemli bir başarı sağlayacağımızı düşünüyorum" diyerek daha sonra toplantıya katılan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve Milas İlçe Başkanı Emin Nazmi Ünlüsoy tarafından geçmiş dönemlerde ilçe başkanlığı ve belediye meclis üyeliği yapan katılımcılara birer teşekkür plaketi verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA