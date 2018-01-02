MHP Meram'dan Serbest Bölge Tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, tanıtımı yapılmasına rağmen Konya'da serbest bölge kurulması için neden başvuru yapılmadığının kamuoyuna gerekçeleri ile birlikte açıklanmasını istedi.



İbrahim Ay yaptığı yazılı açıklamada, "MHP Genel Sekreter Yardımcımız Konya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kalaycı beyin soru önergesine Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci yazılı cevap vermesiyle ortaya çıkan serbest bölge başvurusunun yapılmamış olması Konya'nın talihsizliğini birkez daha ortaya çıkarmış oldu. Konya Valiliğimizde, Meram Belediyemizde çalışmaları yapılıp defalarca tanıtımları yapılan serbest bölge kurulması işinin maalesef AK Parti Konya Milletvekillerimiz tarafından kısır siyasi iç çekişmelere kurban edilmesi hazmedilecek bir konu değildir. Konyamızı geleceğe taşıyacak çalışmalar yapan taş üstüne taş koyma mücadelesi veren siyasilerimizin olduğu gibi, kısır siyasi düşüncelerle hareket edip serbest bölge başvurusu yapmayan siyasilerin nedenlerini kamuoyu ile paylaşmalıdır" dedi. - KONYA