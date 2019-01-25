MHP Manisa İl Başkanı Görevden Alındı

MHP Manisa İl Başkanı Görevden Alındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını açıkladı.

MHP Manisa İl Başkanı Görevden Alındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını açıkladı.

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır. Yeni Manisa İl teşkilatı haftaya kurulacaktır" dedi. - Ankara

Kaynak: DHA
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