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MHP'liler Bandırma'da toplanacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP'liler Bandırma'da toplanacak

MHP " Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı yarın Bandırma' da yapılacak.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - MHP " Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı yarın Bandırma' da yapılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarına" devam ediyor. Bu kapsamda yarın saat: 19.00'da Bandırma Şoförler Odası Düğün Salonunda MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'n da katılacağı geniş katılımlı salon toplantısı yapılacak. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan MHP Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt " Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatları ile 5 Mart 2022 tarihinde "Adım adım 2023, İlçe ilçe Anlatma ve Aydınlatma" programları çerçevesinde kıymetli ülküdaşlarımıza ve çok değerli hemşerilerimize açık salon toplantısı gerçekleştireceğiz. Toplantımızda Bandırmanın bölgenin ve ülkemizin sorunları, çözüm yolları istişare edilecek ve anlatılacaktır. Başta milliyetçi harekete gönül vermiş bütün dava arkadaşlarımızı, Bandırmalı hemşehrilerimizi yapacağımız bu toplantıya bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Saffet Sancaklı, Hisarcık, Bandırma, Politika, Haberler

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