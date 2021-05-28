MHP lideri Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi
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MHP lideri Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Belediye Başkanları ile bir araya gelerek 'Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Belediye Başkanları ile bir araya gelerek 'Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin genel merkezde 'Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

(Yunus Emre Kartal - Engin Yağcı/İHA)

MHP lideri Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi
MHP lideri Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi
MHP lideri Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi
MHP lideri Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi
MHP lideri Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi
MHP lideri Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi
MHP lideri Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi
MHP lideri Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi
MHP lideri Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi
MHP lideri Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi
MHP lideri Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi
MHP lideri Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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