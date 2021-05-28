MHP lideri Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Belediye Başkanları ile bir araya gelerek 'Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.