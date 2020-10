MHP'li Yalçın: 'Küçük Altılı', iktidarı antidemokratik eylemle iş aşından uzaklaştırma telaşında

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Başını CHP'nin çektiği zillet ittifakı, Gelecek ve Deva Partileri gibi iki mikroskobik oluşumu da yanına katarak politikanın 'Küçük Altılı'sı haline gelmiştir. FETÖ destekli bu Küçük Altılı, Gezi ve 15 Temmuz kalkışmalarıyla devrilmeyen meşru iktidarı, yeni bir antidemokratik eylem planlayarak iş başından uzaklaştırma telaşına düşmüştür"dedi.

MHP'li Yalçın, yazılı çıklamasında, zillet ittifakının medyadaki ve siyasetteki sözcülerinin; uzunca bir süredir sokak eylemleri çığırtkanlığı ve kaos tellallığı yaparak, ülkede toplumsal çatışma yaratma peşinde olduğuna dikkat çekti. Yalçın, "İktidarın her şeye her, konuya müdahale ettiğini ve demokratik ilkeleri çiğnediğini öne süren zillet sözcüleri, son günlerde kriz tellalı, kaos çığırtkanı, kargaşa ve çatışma havarisi kesilmişlerdir. Bu yeni kirli tezgahın arkasında CHP vardır. Psikogenetik açıdan darbeci ve müdahaleci bir parti olan CHP, iktidarı meşru yollardan elde edemeyeceğini gördüğünden; her vasıtaya başvurarak, her konuyu bahane ederek yönetimi ele geçirmek için kolları sıvamıştır. Öyle ki CHP, kriz çığırtkanlığına MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek kampanyasını bile malzeme yapmaktadır" dedi.

'CHP YÖNETİCİLERİNİN HAYIRLA İŞİ YOK'Yalçın, askıda ekmeğin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzun zamandan beri rağbet gösterdiği ve açık tutmaya çalıştığı bir hayır kapısı olduğunu belirterek, "Sayın Devlet Bahçeli, askıda ekmek kampanyasını 6 Ekim 2012'de Samsun İlkadım Belediyesi vasıtasıyla başlatmış, '365 günde 9 ekmek' sloganıyla startı verilen kampanyaya bizzat katkıda bulunmuştur. Ayrıca 2018 yılında da partimiz tarafından benzeri bir kampanya yürütülmüştür. MHP, atalarımızdan aldığı ilhamla bu tür insani çabaları zaman zaman tekrarlamaktadır. CHP yöneticilerinin hayır hasenatla, toplumsal dayanışmayla, insani değerlerle işi olmadığı için; bu partinin yetkilileri ve sözcüleri toplumsal karmaşa ve çatışmayı tercih etmektedir. CHP sözcülerinin dilinde demokrasi ve insan hakları, kalbindeyse fitne ve fesat vardır" diye konuştu.

'CHP, DEMOKRASİYE MÜDAHALE İÇİN GEREKÇE ÇIKARMAKTA'

Yalçın, "CHP'nin medyadaki sözcülüğünü üstlenen Necdet Saraç, 15 Ekim günkü yazısında, 'Sokak hazır, muhalefetin silkelenmesini bekliyor' başlığını atarak CHP'nin gerçek niyetini açık etmiştir. Yazısında, 'Muhalefet yalnızca iktidarın uygulamalarını eleştirerek büyüyemiyor. Bütün olumsuz gelişmelere rağmen iktidarın kendiliğinden gitmeyeceği de kesin' diyen Necdet Saraç, seçmenleri sokağa çağırmakta, CHP'yi ve bağlaşıklarına demokrasiye müdahale tavsiyesinde bulunmaktadır. Saraç'ın, bu apaçık provokasyonun arkasında, demokrasiyi rafa kaldırıp gayrimeşru yollardan iktidarı ele geçirerek bir sivil darbeyle CHP'yi iş başına getirme hesapları vardır. CHP sözcüleri ekonomik göstergeler başta olmak üzere çeşitli bahanelerle meşru hükümeti devirmek için halkı isyana teşvik etmekte, toplum kesimleri arasında kin, nefret ve ötekileştirme tohumları ekmektedir. Geçici ekonomik tabloyu, dış politikada yaşanan sorunları ve uzun süren pandeminin biriktirdiği bıkkınlığı toplumsal öfkeye dönüştürmeye çalışan CHP; buradan demokrasiye müdahale için gerekçe çıkarmaya çalışmaktadır. Oysa halk iktidara ve Cumhur İttifakına desteğini sürdürmektedir. Öfke birikimi halkta değil, iktidara uzanamayan CHP ve yancıları arasındadır. Gezi ve 15 Temmuz benzeri yeni bir macerayla sosyal kaos yaratma peşinde koşan CHP, anlaşılan geçmişte yaşananlardan ibret almamakta ısrarcıdır. MHP olarak bu çirkin oyunları medya üzerinden tezgahlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyor, ilgili makamları göreve davet ediyoruz."

