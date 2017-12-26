MHP'li Ruhsar Demirel'in Acı Günü
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel’in annesi Şeküre Torunoğlu vefat etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'in annesi Şeküre Torunoğlu vefat etti.
Torunoğlu'nun cenazesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla yarın Eskişehir Merkez Reşadiye Cami'inde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. - ESKİŞEHİR