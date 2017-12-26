MHP'li Ruhsar Demirel'in Acı Günü

MHP'li Ruhsar Demirel'in Acı Günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel’in annesi Şeküre Torunoğlu vefat etti.

MHP'li Ruhsar Demirel'in Acı Günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'in annesi Şeküre Torunoğlu vefat etti.

Torunoğlu'nun cenazesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla yarın Eskişehir Merkez Reşadiye Cami'inde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. - ESKİŞEHİR

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