MHP'li Kocabıyık: "Genç İşsizlik Oranını 5 Yılda Yüzde 5'e Düşüreceğiz"

Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık, genç işsizlik oranını 5 yılda yüzde 5'e düşüreceklerini ifade ederek, "20 yılda 600 kişi çalıştıran belediye yerine, 5 yılda bin 500 kişiye iş sözü veriyorum. Daha yaşanabilinir bir Narlıdere sözü veriyorum" dedi.

Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP'li Süleyman Kocabıyık, ilçede ziyaretlerine dur durak bilmeden devam ediyor. Mahalle mahalle dolaşan Kocabıyık, kentteki vatandaşların sorunlarını da dinledi. Genç olması, Narlıdere'de büyümesi nedeniyle sık sık tanıdıklarıyla karşılaşan Kocabıyık, bazı seçmenlerden de oy sözü aldı. Vatandaşlar tarafından ilgi gören Kocabıyık, son olarak gençlerle bir araya geldi ve projelerini anlattı. Gençlere önem verdiğini kaydeden Kocabıyık, "Doğma büyüme bu ilçenin bir genci olarak, gençlerimizin nelere ihtiyacı olduğunu biliyorum" dedi.

Genç işsizliğe dikkat çekti: "En çok işe ihtiyaçları var"

Genç işsizlik oranının ilçede yüksek olduğuna dikkat çeken MHP'li Kocabıyık, "En çok işe ihtiyaçları var; 20 yıllık CHP yönetimindeki ilçemiz de ortalama 600'e yakın personel çalışmaktadır. 20 yılda 600 kişi. 5 yıl için de en az bin 500 kişiyi işe alacağımızı garanti ediyorum; çünkü ben oturmaya değil, çalışmaya geliyorum. Genç, dinamik ve bir beyin olarak geliyorum" dedi.

Doğru projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Süleyman Kocabıyık, "Sadece bir etüt merkezinde 10 kişi çalışacak; düşününki 11 mahallede kurmayı hedefliyoruz. Projelerimizi, belediyemizin mevcut birçok yanlış kullanılan alanlarını doğru kullanarak hayata geçireceğiz. Çiftçimize ve kadınlara, tarım alanında kooperatif kurarak,tarımda en büyük pasta payına sahip olan solucan gübresi ve İstiridye mantarı üretimini üzerine uygulamalı eğitimler vereceğiz. İş kurmak isteyenlere teşvik vererek destek olacağız" şeklinde konuştu.

"Daha yaşanabilinir bir Narlıdere sözü veriyorum"

Diğer projelerine de değinen Kocabıyık, "Daha yaşanabilinir bir Narlıdere sözü veriyorum" dedi.

Kocabıyık, şöyle devam etti:

"Açık ve kapalı yüzme havuzu, tenis kortu vb. donanımlara sahip olan iş garantili gençlik eğitim merkezi kuracağız. Hem iş eğitimi alacakları bir yer hem de halka sosyal tesis hizmeti veren bir yer olacak. Belediyemizin spor kulüplerini maddi olarak da destekleyeceğiz ve gerekli lojistiği de belediye olarak sağlayacağız; ayrıca sadece futbol değil, her branşı destekleyeceğiz ve alanın da ünlü isimler getirerek kurs verilmesini sağlayacağız. Malum 1996 yılından bu yana yakın dövüş sanatları çalışıyorum ve uluslararası bir unvana sahibim. İsterim ki her gencimiz çok başarılı birer sporcu ve sanatçı olsun. Gençlerimize en büyük desteğimizi 11 mahallede kuracağımız ücretsiz etüt merkezleri ile vereceğiz; ayrıca sanat ve spor anlamında sadece ilçe içinde değil ilçemizin sanatçı ve sporcu yetiştirebilmesi için uluslararası yarışlara, festivallere katılmasını da maddi ve lojistik olarak destekleyeceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA