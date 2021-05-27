MHP'li Fendoğlu, TBMM'de konuştu
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MHP'li Fendoğlu, TBMM'de konuştu

MHP'li Fendoğlu, TBMM'de konuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Gün Sazak'ı anıp, yol sorununu dile getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Gün Sazak'ı anıp, yol sorununu dile getirdi.

TBMM Genel Kurulunda söz alarak yaptığı konuşmada, 27 Mayıs 1980 tarihinde şehit olan Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ı rahmetle anan Fendoğlu, Malatya'nın Kuluncak ilçesi Sofular Mahallesi ile Sivas Gürün ilçesi arasındaki 13 kilometrelik yolun kara yolu ağına alınarak 2021 yılı yatırım planına dahil edilmesini talep etti.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu konuşmasında, "27 Mayıs 1980'de şehit edilen büyüğümüz Gün Sazak'ı rahmetle, minnetle anıyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza; Kuluncak ilçemizin Sofular Mahallesi coğrafi konum olarak Sivas'ın Kangal ve Gürün ilçelerine yani Sivas ilimize sınır durumdadır. Sivas'la bağlantı sağlayan bu yolda Sofular Mahallemiz ile Gürün'e bağlı Sarıca köyü arası toplam 13 kilometredir. Kuluncaklı hemşerilerimiz Sivas'a ulaşımın sağlandığı ve Kuluncak ile Malatya-Kayseri D300 Karayolu'na alternatif bağlantı sağlayacak olan bu 13 kilometrelik yolun kara yolu ağına alınmasını 2021 yılı yol yapım programına dahil edilmesini talep etmektedir" ifadelerini kullandı. - MALATYA

MHP'li Fendoğlu, TBMM'de konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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