MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım
Kocaeli'nde MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'la ilgili "Ne oldu geleceği olmayan partinin genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Omurca, gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya aldı.
Kocaeli'nde MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında skandal paylaşımda bulundu.
"GELECEĞİ OLMAYAN PARTİNİN GENEL BAŞKANI"
MHP Derince ilçe Başkanı Zeki Omurca, dün saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın darp edildikten sonra çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ne oldu geleceği olmayan partinin genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ" ifadelerini kullandı.
HESABINI KORUMAYA ALDI
MHP'li başkan Zeki Omurca'nın gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya aldığı görüldü.