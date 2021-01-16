MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım

Kocaeli'nde MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'la ilgili "Ne oldu geleceği olmayan partinin genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Omurca, gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya aldı.