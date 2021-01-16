MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım
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MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım

16.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:35

Kocaeli'nde MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'la ilgili "Ne oldu geleceği olmayan partinin genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Omurca, gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya aldı.

Kocaeli'nde MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında skandal paylaşımda bulundu.

"GELECEĞİ OLMAYAN PARTİNİN GENEL BAŞKANI"

MHP Derince ilçe Başkanı Zeki Omurca, dün saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın darp edildikten sonra çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ne oldu geleceği olmayan partinin genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ" ifadelerini kullandı.

MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım

HESABINI KORUMAYA ALDI

MHP'li başkan Zeki Omurca'nın gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya aldığı görüldü.

MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım

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