MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Meclis bahçesinde basın açıklaması yaptığı sırada yağmura yakalandı. Elinde bulunan klasörü siper olarak kullanan Erdem, açıklamalarına devam etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, TBMM'de basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalar yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Meclis bahçesinde yapılan basın açıklaması sırasında yağmur başladı.

KLASÖRLE ENGELLEDİ

Açıklamasının ortasında yağmura yakalanan MHP'li vekil, klasörü siper olarak kullandı ve açıklamalarına devam etti. O anlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

"SON TERÖRİST ÖLDÜRÜLÜNCEYE KADAR TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Açıklamasında, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının ardından Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarında Türk ordusunun yeni bir destan yazdığını söyleyen Erdem, "Rabb'im kahraman Türk ordusunu muzaffer eylesin" dedi. Erdem, son terörist öldürülünceye, son silah kırılıncaya kadar vatanını, bayrağını, ezanını seven herkesin terörle mücadeleye devam edeceğini bildirdi.

Erdem, sadece terör örgütleriyle değil, tüm uzantılarıyla da mücadelenin süreceğini belirterek, "Afrin'e nasıl Türk bayrağı dikildiyse Allah'ın izniyle Kandil'e de Türk bayrağı dikilecektir." diye konuştu.

"200 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA YAPILACAK"

Engelli vatandaşların toplum hayatının içinde yer bulmalarına kıymet verdiklerini dile getiren Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikli atama hakkının engelli kardeşlerimize verilmesi bizim için çok kıymetli. Özellikle branşlara göre ayrım yapmadan, yine memurluk kadrolarında da engelli kardeşlerimize öncelik tanınması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Engelli öğretmenlerimizle ilgili uzun soluklu bir çalışmamız var. 3 bin 500 olan atanamamış engelli öğretmen sayısı bugün 450'ye kadar düştü. Milli Eğitim Bakanlığının çabasıyla birlikte 200 atama daha yapılacak. 250 engelli öğretmen kardeşimiz kaldı. Kalan 250 civarındaki engelli öğretmenimizin atanmasının yapılması konusundaki taleplerimizi tekrar dile getirmek istiyorum."

LGS sınavına girecek öğrencilere zihin açıklığı dileyen Erdem, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutladı.

Kaynak: AA