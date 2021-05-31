MHP İzmir İl Başkanı Şahin'den, Soyer'e Slovaj Zizek tepkisi
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MHP İzmir İl Başkanı Şahin'den, Soyer'e Slovaj Zizek tepkisi

MHP İzmir İl Başkanı Şahin'den, Soyer'e Slovaj Zizek tepkisi
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Politika

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sanal Kitap Günleri'ne Sloven sosyolog ve felsefeci Slovaj Zizek'in konuşmacı olarak katılmasına tepki gösterdi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sanal Kitap Günleri'ne Sloven sosyolog ve felsefeci Slovaj Zizek'in konuşmacı olarak katılmasına tepki gösterdi.

Veysel Şahin, yaptığı açıklamada, Slovaj Zizek'in tepkilere rağmen dün akşam, çevrim içi etkinlikte konuşma yaptığını hatırlattı.

Belediye imkanlarıyla düzenlenen programda Zizek'in Türkiye aleyhine olan görüşlerini yinelediğini ve propaganda yaptığını kaydeden Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek şunları söyledi:

"Hainler üzerinden bize ne anlatmak istiyorsun? Yüreğin yetiyorsa karnındakini sen söyle. Tunç Soyer'e tekraren soruyorum, bizim belediyemizde, vergilerimizle ve devletimizin parasıyla, Türk insanının alın teriyle, Türk devletine, Türk milletine hakaretle ne kazandın? Nihai amacın nedir? Kimlere mesaj verdin? Kimlere yaranmaya çalışıyorsun? Kimlerin verdiği talimatı yerine getirdin? Acilen sorularımızın cevabını bekliyoruz Tunç Soyer."

MHP İzmir İl Başkanı Şahin'den, Soyer'e Slovaj Zizek tepkisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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