MHP, Kocaeli İl Binası'na asılan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" afişinin yanına Bahçeli'nin afişini astı
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MHP, Kocaeli İl Binası'na asılan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" afişinin yanına Bahçeli'nin afişini astı

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MHP, Kocaeli İl Binası'na asılan 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' afişinin yanına Bahçeli'nin afişini astı

MHP Kocaeli İl Teşkilatı, Birleşik Metal İş tarafından asılan "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" afişinin yanına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini bile okumayanların, bu tahrik ve tahrip diline saplanması acıklı ve ahlaksız bir halin varlığına delildir, vahim bir işarettir" sözlerinin yer aldığı afişi astı.

Kocaeli'de Birleşik Metal İş ile MHP Kocaeli İl Teşkilatı arasındaki pankart savaşı devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi sonrasında DİSK'e bağlı Türk Metal Sendikası'nın da bulunduğu MHP Kocaeli İl Binası'na "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganlı afişi asıldı.

BAHÇELİ, SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİNE DESTEK OLMUŞTU

MHP lideri Devlet Bahçeli ise geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin yerinde bir karar olduğunu belirtmiş; "İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamış, sadra şifa olamamıştır. Sözleşmeyi imzalayıp taraf olmak kadar, çekilmek de imzacı bir ülke adına haktır, hukuki bir tasarruftur. Bu itibarla, İstanbul Sözleşmesi'nin yayınlanmış bir Cumhurbaşkanlığı Kararıyla feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır" demişti. Bu sözler sonrasında DİSK tarafından asılan sözleşme afişi tüm gözlerin tekrar MHP'ye çevrilmesine neden oldu.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİ AFİŞE TAŞIDILAR

Dün olay olan "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" afişinden sonra MHP'nin yanıtı da manidar oldu. Aynı binaya asılan pankartta, Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı yer aldı. Görselin altında ise "İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini bile okumayanların, bu tahrik ve tahrip diline saplanması acıklı ve ahlaksız bir halin varlığına delildir, vahim bir işarettir" sözlerine yer verildi.

MHP Kocaeli İl Binası'na 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' sloganlı afiş asıldı
MHP Kocaeli İl Binası'na "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganlı afiş asıldı

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