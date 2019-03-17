MHP İlçe Başkanının Eşi, Oğlunun Düğününde Öldürüldü

Samsun'da MHP Asarcık İlçe Başkanının eşi, oğlunun düğün töreninde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Biçincik Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Asarcık ilçe Başkanı Hasan Demirci'nin oğlu Adem Demirci'nin düğün töreni sırasında düğün salonunda iddiaya göre istek parça meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kalabalığın arasında bulunan damadın arkadaşı Gökhan Sezer (24) bu sırada damat Adem Demirci'ye saldırmak istedi. Damadın annesi Satı Demirci (52) oğlunu korumak için araya girince Gökhan Sezer'in bıçaklı saldırısında yaralandı. Bıçaklı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Satı Demirci kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde gece saatlerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Gökhan Sezer ile arkadaşı Mustafa A. (38) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA