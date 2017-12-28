MHP İl Başkanı Yılmaz'dan CHP'ye Sert Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, yapılan bir kongrede 'Devlet Bahçeli ve ülkücüler' hakkındaki söylemleri sebebiyle CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'a sert tepki gösterdi. Yılmaz, "CHP'li başkanların hala 1980'li ağızlarla konuşarak ülkeyi yeniden bir sağ-sol, Alevi-Sünni kavgasının içine çekmeye çalışan söylemleri utanç vericidir" dedi.



Köksal Yılmaz yaptığı açıklamada, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaretamiz ifadeleri asla kabullenmeyeceklerini ifade etti. CHP'lilere seslenen Yılmaz, "Bizden ve AK Parti'den hesap soracaksanız masa başında veya kongrelerde elinize aldığınız mikrofonla olmuyor bu işler. Ülkenin durumunu halka gidin anlatın kararı onlar versin" diye konuştu.



"Atatürk'ün kurduğu parti bu olamaz"



Yılmaz, şunları söyledi:



"CHP'li başkanlar hala 1980'li ağızlarla konuşarak ülkeyi yeniden bir sağ-sol, Alevi-Sünni kavgasının içine çekmeye çalışan söylemleri utanç vericidir. CHP'li başkanlar kendilerini zeki halkı cahil yerine koyuyorlar. Ben hiçbir CHP İl Başkanını bir hasta ziyaretinde görmedim. Bir halkla sohbet ettiğini görmedim. Ama konuşmaya geldi mi eline mikrofon geçiren Türkiye meselelerini bırakıyor sanki iktidarda biz varmışız gibi MHP'ye saldırıyor. Liderimiz Türk milletinin seçtiği hükümete Avrupa'ya karşı, teröre karşı, FETÖ'ye karşı destek verdiğinde yeri göğü yıkıyorsunuz. Nereden talimat alıyorsunuz? İşiniz gücünüz terörist savunmak. Sizde vatan, bayrak, ezan sevgisi yok sanırım. İşiniz gücünüz nerede bir terörist var onun yasına onun ölüm yıldönümüne katılıyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti bu olamaz." - ORDU