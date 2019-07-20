MHP heyetinden Esmahanım köyüne ziyaret

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "Yaşanan hadisenin hiçbir şekilde hafife alınmaması lazım. Özellikle afet bölgesi olması noktasında ciddi talepler söz konusu. Çok haklı gerekçelerin olduğunu buraya geldiğimizde daha iyi anlıyoruz." dedi.

Beraberinde MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam ile selden en fazla etkilenen Esmahanım köyüne gelen Bülbül, arama-kurtarma ekipleriyle selamlaştı, köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bülbül, bölgede büyük felaket yaşandığını dile getirdi.

"Allah beterinden saklasın. Burada gerçekten beter bir görüntü var." diyen Bülbül, "Şu an sular çekilmiş, ne kadar yoğun bir malzeme yığıldığını gördüğümüzde felaketin boyutları daha iyi bir şekilde anlaşılıyor. Burada yollar gitmiş, evler yerinden sökülmüş. Biraz geride kayıp olan evlatlarımızın oturduğu evler yok olmuş durumda. Çok acı bir durum söz konusu. Biz de buraya vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle bir araya gelip sorunları çözümü noktasında elimizden gelecek şeyleri öğrenmek için buradayız." diye konuştu.

Bülbül, buraların afet bölgesi ilan edilmesi için gerekçelerin bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kayıp olan kardeşlerimizin bulunması önceliğimizdir. Ardından da burada mevcut olan sıkıntıların giderilmesi. Devletimiz tüm imkanlarıyla sıkıntıları giderebilmek için müdahale etmiş gözüküyor. Bu konuda çaba sarf eden tüm yetkililerimizden de Allah razı olsun. Yaşanan hadisenin hiçbir şekilde hafife alınmaması lazım. Özellikle afet bölgesi olması noktasında ciddi talepler söz konusu. Çok haklı gerekçelerin olduğunu buraya geldiğimizde daha iyi anlıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, yaraların sarılması açısından bu önemlidir."

Bülbül ayrıca SEDAŞ'ın CEO'su Necmi Odyakmaz'dan bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA