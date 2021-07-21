MHP heyeti DSP, BBP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP heyeti DSP, BBP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Video konferans yoluyla bayramlaşma MHP heyetinin DSP, BBP ve Yeniden Refah Partisi heyetiyle bayramlaşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova'nın konuşması Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin'in...

Video konferans yoluyla bayramlaşma

MHP heyetinin DSP, BBP ve Yeniden Refah Partisi heyetiyle bayramlaşması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması

DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova'nın konuşması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin'in konuşması ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partilerde partiler arası bayramlaşma etkinlikleri video konferans yoluyla gerçekleşti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe ve MYK üyesi Necmi Yıldırım'dan oluşan heyet, DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, Örgüt Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Sevinç Erencan ile bayramlaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe ve MYK üyesi Necmi Yıldırım'dan oluşan heyet, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve Kadın Kollarından Sorumlu MKYK üyesi Dilek Keskin ile bayramlaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe ve MYK üyesi Necmi Yıldırım'dan oluşan heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, MKYK Üyesi Fatih Uğurlu, Kadın Kolları Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanı Aynur Yangaz ve Gençlik Kolları Başkanı Melih Güler ile bayramlaştı.

MHP heyeti DSP, BBP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı
MHP heyeti DSP, BBP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı
MHP heyeti DSP, BBP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı
MHP heyeti DSP, BBP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ersin Tatar Bülent Turan Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Derya Uluğ Erkan Petekkaya Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Volkan Demirel Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MHP heyeti DSP, BBP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 11:28:11. #1.15#

title