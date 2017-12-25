MHP Genişletilmiş İl İstişare Toplantısını Polateli İlçesinde Yaptı

MHP Genişletilmiş il istişare toplantısını Kilis'in Polateli ilçesinde İl Başkanı Hasan Mısırlıgil başkanlığında yaptı.



Yapılan toplantıya MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil'in yanı sıra MHP Kilis Merkez ilçe Başkanı Mustafa Demir, MHP Musabeyli İlçe Başkanı Latif Kara, MHP Polateli İlçe Başkanı Selahattin Akil, MHP Elbeyli İlçe Başkanı İşmet Doğan, MHP Kilis Kadın Kolları Başkanı Sevgi Karabaş MHP İl encümen üyeleri, MHP belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı. MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, yaptığı konuşmada, il istişare toplantısını Polateli ilçesinde yapmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Böylesine muazzam bir heyecan dalgasını ve sevgi sağanağını bizlere yaşattığı için yüce rabbime şükrediyorum. Sözlerime büyük düşünürümüz, ilim, irfan ve inanç doruğumuz Hz.Mevlana'nın dizeleriyle başlamak istiyorum,'Beri gel,daha beri,daha beri, Bu yol vuruculuk nereye dek böyle?, Bu hır gür,bu savaş nereye dek?, Sen bensin,ben senim işte' Bizleri biz eden,bir eden,bütün eden;aynı kümede,aynı safta,aynı payda da olmamızı sağlayan 'Milliyetçilik' duygusu üzerine sizlerle Hasbihal etmek istiyorum. Zaman zaman milli ve yerli siyaset geliştirenler olmuştur ama bunu varlık sebebi haline getiren tek parti MHP'dir. Nitekim MHP, siyasi yelpazedeki yerini,milliyetçi ve maneviyatçı bir siyasi oluşum olarak tanımlar. Milliyetçilik duruma göre,şartlara göre alınan bir pozisyon değildir. Genel Başkanımızın tanımıyla 'Türk Milliyetçiliği zamanlar üstü bakabilme misyonudur" Milliyetçiliğimizin özünde, Ufuklar ötesini görebilme, ufkun ardına odaklanabilme,uzakları yakına getirebilme vizyonu vardır.Türk milliyetçileri birbirine sevdalıdırlar,koca yürekli cesur insanlardır. Bizler de;Türk milliyetçisi olan,halka hizmet hakka hizmettir anlayışına sahip olan, gönlü, yüreği geniş olan, Selahattin Akil başkanımızı hemşehrilerimize hizmet etmesi,talep ve şikayetlerini bizlere iletmesi için ilçe başkanlığına atamıştık" dedi. - KİLİS