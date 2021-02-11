MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

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Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin aşılanmasını takiben 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında ilk dozlarını olan sağlık çalışanları, 28 günün tamamlanması sonrası ikinci doz aşılarını olmaya başladı. Aşı programının 1. aşamasında yaklaşık bir milyondan fazla sağlık çalışanı ilk doz aşısını olmuştu.

15 OCAK'TA AŞININ İLK DOZU VURULMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs aşısı olması ve tüm parti genel başkanlarını aşı olmaya davet etmesinin ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 15 Ocak günü koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırmıştı. Bahçeli aşı olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

70 YAŞ VE ÜZERİNDE AŞILAMA BAŞLADI

Öte yandan devam eden aşılama uygulamasına göre, bugünden itibaren 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 70 yaş üstü vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak. Aşılama takvimi doğrultusunda, yarından itibaren ise 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacak.