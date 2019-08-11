MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanının programı nasıldır, ne gibi düşüncelerle hareket...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanının programı nasıldır, ne gibi düşüncelerle hareket etmektedir onları tam bilemiyoruz.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanının programı nasıldır, ne gibi düşüncelerle hareket etmektedir onları tam bilemiyoruz. Bir cümle vardır ki yıllardan beri tarihi bir cümledir: 'Ağustos ayı zafer ayıdır'. Zafer de süreklilik kazanan, her zaman yapılması, yenilenmesi gereken değerli bir kavramdır. Bu milleti Allah zaferden mahrum bırakmasın" dedi. - ANKARA