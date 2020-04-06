MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, korona virüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, korona virüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, korona virüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
06.04.2020 23:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:00
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, korona virüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, korona virüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun" dedi.
Kaynak: İHA