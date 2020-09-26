MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, Kağızman Belediyesini ziyaret etti
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, Kağızman Belediyesini ziyaret etti

26.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 26.09.2020 11:20
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, Kağızman Belediyesini ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız'ı ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Yıldız ve MHP İlçe Başkanı Metin Bingöl ve belediye meclis üyeleri ile görüşen Ayhan, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Ayhan'a, MHP MYK Üyesi Taner Gökçek, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve bazı partililer eşlik etti.

Ayhan, ziyaretin ardından partisinin Ardahan İl Kongresine katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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