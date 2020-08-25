MHP Develi İlçe Teşkilatı'ndan Kaymakam Duru'ya ziyaret MHP Develi İlçe Kongresi sonrasında oluşturulan yeni yönetim, Develi Kaymakamı Murat Duru'yu ziyaret etti.

MHP Develi İlçe Kongresi sonrasında oluşturulan yeni yönetim, Develi Kaymakamı Murat Duru'yu ziyaret etti.

MHP Develi İlçe Başkanı Yunus Özer ve Yönetim Kurulu üyeleri Kaymakam Murat Duru'yu ziyaret etti. Kaymakam Murat Duru, güven tazeleyen Yunus Özer ve yeni yönetime giren kişilere görevlerinde başarılar diledi. Kaymakam Duru, "Geçtiğimiz hafta olağan kongrelerini yaparak Milliyetçi Hareket Partisi Develi ilçe başkanlığına seçilen Yunus Özer ve bir kısım yönetim kurulu üyeleri bugün nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette ilçe başkanlığına ve yönetim kurulu üyeliklerine seçilen kardeşlerimize görevlerinin hayırlı uğurlu olması dileklerimizi ileterek başarılar diledik.Konuklarımla Develimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk.

İlçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için çok teşekkür eder, Mevlam'dan muvaffakıyetler niyaz ederim." dedi.

Ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin yapılmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA