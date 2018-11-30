MHP'den Osmaniye İli Kadirli İlçesi Belediye Başkan Adayı Ömer Tarhan Kimdir?

2019 Yerel Seçimleri için MHP, Osmaniye Kadirli Belediye Başkan adayı olarak Ömer Tarhan'ı seçti.

ÖMER TARHAN KİMDİR?

Tarhan, 1959 yılında Osmaniye Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kadirli, liseyi Adana Motor Teknik Lisesinde tamamladı.1978 yılında Kayseri Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Elektronik Mühendisliği Bölümü kazanarak 2 yıl bu bölümde okuduktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimine devam etti.

SAĞLIK-SEN ŞUBE BAŞKANLIĞINI YAPTI

1987 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olan Tarhan, hekim olarak ilk tayini Rize ili Çayeli ilçesine çıktı ve 3 yıl burada hizmet verdi. 1990 yılında Kadirli'de doktorluk görevini sürdürdü. 1992 yılından 2008 yılına kadar Kadirli'de Türk Sağlık Sen' in kurucu başkanı olarak, Sağlık Sen'in şube başkanlığını yaptı. 57. Hükümet döneminde 3 yıl Sağlık Grup Başkanlığı görevini sürdürdü.2002 yılında Sağlık Grup Başkanlığı görevinden alınarak, hekimlik yapmaya devam etti.

KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Evli ve 3 çocuk babası olan Tarhan orta derecede İngilizce bilmektedir. Osmaniye Kadirli Belediye Başkanı seçilen Ömer Tarhan, 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Kadirli İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.